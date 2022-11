Alpecin-Deceuninck krijgt gezelschap: nu al vier ploegen bekend die Ronde van de Algarve rijden

De deelname van Alpecin-Deceuninck aan de Ronde van de Algarve lag al vast. Enkele ploegen zijn nu toegevoegd aan de startlijst.

De organisatie van de Ronde van de Algarve bevestigt dat ook Groupama-FDJ en Team DSM in 2023 aan de start zal verschijnen. Voor Groupama-FDJ was het al de achtste deelname op rij. DSM keert dan weer terug naar de Portugese rittenkoers na een afwezigheid van twee jaar.

Eerder waren ook Alpecin-Deceuninck en Arkéa-Samsic al zeker van deelname. Dat hadden ze te danken door hun goede prestaties als ProTeam in het voorbije seizoen. Dit jaar kwam Alpecin in de Algarve dicht bij ritwinst met Tim Merlier, maar die stuitte in rit 3 op Fabio Jakobsen.

Later zullen nog heel wat WorldTour-teams aan de startlijst toegevoegd worden. Kans is groot dat ook Soudal-Quick.Step present zal tekenen: Remco Evenepoel is de winnaar van de laatste editie. De Ronde van de Algarve gaat in 2023 door van 15 tot en met 19 februari.