Jay Vine geeft meer uitleg over zijn overstap van Alpecin-Deceuninck naar UAE

Jay Vine tekende voor 2 seizoenen bij Team UAE Emirates. Bij RIDE Media kwam hij nog eens terug op zijn transfer.

"Het contact met UAE was er al voor de Vuelta", vertelde Jay Vine aan RIDE Media. Hij vertelde dat er na zijn 2 ritzeges in de Vuelta ook andere ploegen zich hadden aangeboden. "Maar de deal met UAE stond al in de steigers."

Tijdens de Vuelta was het in het peloton al bekend dat Vine zou vertrekken. "Alpecin-Deceuninck had met mijn vertrek geen problemen", ging Vine verder. "Ook was het al zeker dat Tim Merlier naar Soudal Quick-Step zou gaan en we gingen all-in voor hem. Tot het einde van de Vuelta bleef de teamsfeer fantastisch. Het is jammer om dat achter te laten, maar ik kijk ook uit naar een nieuwe start."

Vine gaf ook al wat mee over hoe 2023 er voor hem zal uitzien: "Eerst is er het Australisch kampioenschap. Dan volgt de Tour Down Under. Ook kan ik al zeggen dat ik de Tour sowieso niet zal rijden. Er is wel ruimte voor een andere grote ronde. Welke dat zal zijn, weet ik nog niet."