Israel-Premier Tech schudt zijn sportieve staf grondig door mekaar in aanloop naar 2023

Israel-Premier Tech wil met een grondig vernieuwde sportieve staf het beste maken van 2023. Er wordt dus wel wat vers bloed verwelkomd.

De Israëlische formatie kondigde op zijn webstek de komst aan van Sam Bewley en Rene Mandri als nieuwe ploegleiders. Beiden zijn ex-wielrenners. "Ik vind het heel spannend om aan een nieuw hoofdstuk in mijn wielercarrière te beginnen", zegt Bewley. "Dit voelde als een natuurlijke stap na een lange carrière als profwielrenner."

GEWELDIGE GROEP

Ook bij Mandri is veel enthousiasme te merken. "Nadat we deze week drie dagen meetings hielden, heb ik al kunnen zien dat dit een geweldige groep mensen is en ik vind het spannend om van start te gaan", zegt de man die in 2013 stopte met profwielrennen.

Ook onze landgenoot Dirk Demol blijft deel uitmaken van de groep ploegleiders bij Israel-Premier Tech. Dempster, Cozzi en Sørensen vertrekken dan weer.