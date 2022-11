Ploeg van Axel Merckx strikt winnaar van Parijs-Roubaix voor junioren

Axel Merckx blijft zich bezighouden met zijn opleidingsploeg en heeft met de winnaar van Parijs-Roubaix voor junioren weer een ferm talent erbij.

Onlangs was Merckx in beeld om de nieuwe sportieve baas te worden bij Lotto -Dstny. Dat is uiteindelijk niet doorgegaan: Merckx blijft zijn huidige functie uitvoeren bij opleidingsploeg Hagens Berman Axeon. Daar hebben ze met Niels Michotte opnieuw een jonge, talentvolle renner te strikken.Michotte maakt de overstap van het U19-team van AG2R Citroën.

Dit jaar maakte de 18-jarige Luxemburger furore in zijn leeftijdscategorie door Parijs-Roubaix voor junioren te winnen. Al liep niet alles van een leien dakje. "Ik heb een moeilijk jaar achter de rug, met ziektes en blessures. Dat wil ik niet herhalen. Volgend seizoen wil ik constant resultaten neerzetten."

MERCKX LOOFT KWALITEITEN MICHOTTE

"Niels is zowel op de weg als op de piste een erg sterke renner", aldus ploegeigenaar Merckx. "Hij heeft progressiemarge en het zal boeiend zijn om hem te zien ontwikkelen. Hij heeft zich gefocust op het afmaken van zijn school, maar heeft al enkele goede resultaten neergezet."