Standen Superprestige: nieuwe leider bij de mannen, ook bij de vrouwen alles op een zakdoek

Na de tweede manche in de Superprestige zijn er toch wat verschuivingen in het klassement.

Laurens Sweeck won na zijn tweede plaats in Ruddervoorde in Niel en pakt zo de leidersplaats over van Eli Iserbyt. Die kon de schade beperken door na een val en een zadelbreuk en werd nog vierde. Lars van der Haar komt na zijn derde plaats in Ruddervoorde en zijn tweede in Niel wel naast Iserbyt.

Superprestige stand mannen 1. Laurens Sweeck 29 punten 2. Eli Iserbyt 27 punten 3. Lars van der Haar 27 punten 4. Michael Vanthourenhout 24 punten 5. Toon Vandebosch 20 punten

Bij de vrouwen is het ook superspannend met drie vrouwen binnen de twee punten van elkaar. Dezelfde drie van in Ruddervoorde stonden ook in Niel op het podium, maar dan in een andere volgorde. Annemarie Worst mag door haar niet starten in Niel een goed klassement wel vergeten. De Belgen Sanne Cant en Marion Norbert Riberolle komen dan weer de top vijf binnen.