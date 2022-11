Eerste volwaardige editie van Champions League baanwielrennen kan van start gaan: afspraak in Mallorca

Het is eindelijk zover: de Champions League baanwielrennen gaat van start en moet een eerste volwaardige editie krijgen.

De allereerste editie vond al in 2021 plaats, maar werd onthoofd omdat enkele evenementen afgelast moesten worden vanwege de coronacrisis. Desalniettemin werden er wel klassementen opgemaakt. Zo was Katie Archibald (foto) de beste bij de vrouwen in de Endurance en won de Nederlander Harrie Lavreysen het sprintklassement bij de mannen.

De tweede editie van deze Champions League moet dus een volwaardig programma kunnen afwerken. Volgens het format wil dat zeggen: vier competities, verspreid over vijf avonden. Zowel de mannen als de vrouwen houden enerzijds een sprinttoernooi en anderzijds een uithoudingstoernooi. Er vallen punten te verdienen voor een klassement. Wie na de vijfde avond bovenaan staat in het eindklassement, wint de Champions League.

VAN MALLORCA TOT LONDEN

Dit concept is in het leven geroepen om de populariteit van het baanwielrennen weer aan te wakkeren. Zaterdagavond vat de strijd in de Champions League aan in Mallorca. Een week later is het afspraak in Berlijn en op 26 november in Parijs. Tot slot is er het afsluitende weekend in Londen op 2 en 3 december, dat over eindwinst in de klassementen moet beslissen.