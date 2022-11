Jonas Vingegaard geeft aan waarom hij en Wout Van Aert zo goed kunnen samenwerken

Jonas Vingegaard won in 2022 de Tour. Daar had Wout Van Aert een groot aandeel in.

Wout Van Aert deed tijdens de Tour veel werk in de bergen voor Jonas Vingegaard. Zo loste Van Aert op Hautacam Tadej Pogacar en was het daardoor zo goed als zeker dat Vingegaard de Tour in 2022 ging winnen.

Vingegaard beseft dat ook dat de rol van Van Aert niet te onderschatten valt. Aan Het Nieuwsblad vertelde hij dat Van Aert ontzettend belangrijk was. Ook omdat ze in 2022 samen veel tijd hadden doorgebracht. Dat was in wedstrijden en op hoogtestages. Vingegaard had Van Aert meer gezien dan zijn eigen familie.

Er moest dan wel een persoonlijke match zijn tussen hen. Volgens Vingegaard zou het bij hem dan niet werken. Vingegaard beschouwt Van Aert ook als meer dan een collega. Hij is een van zijn beste vrienden en er is een klik op en naast de fiets. Vingegaard was ook ontzettend blij bij elke ritzege van Van Aert.