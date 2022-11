Ceylin Alvarado over periode van bijna twee jaar zonder zege: "Dieptepunt in mijn leven"

De Nederlandse won in Niel na bijna twee jaar zonder zege.

Een jaar en negen maanden geleden was het dat Ceylin Alvarado nog eens kon winnen voor ze afgelopen vrijdag in Niel won. Ze won begin 2021 nog haar laatste cross van het seizoen in Brussel, heel vorig seizoen kon ze niet winnen.

"Op een gegeven moment ben ik zelfs in een soort depressie geraakt. Alles negatief zien, heel humeurig, in mezelf gekeerd. De dagen dat ik thuis bij mijn vriend heb zitten huilen, kun je niet op de vingers van twee handen tellen. Het was het dieptepunt in mijn leven. En dat is niet overdreven", zegt ze in het AD.

In 2019 en 2020 verliep echter alles perfect voor Alvarado. Ze werd Europees, Nederlands en wereldkampioen en won heel veel, maar dat stopte plots want begin vorig seizoen liep ze het cytomegalovirus op.

"Als je terugkijkt, heb ik dat seizoen nog best goed gereden. Ik won niet, maar was gebrand om er het allerbeste uit te halen. Ik was altijd gewend om van voren te rijden en mee te doen voor de overwinning. Nu moest ik leren om te strijden in de middenklasse. Dat had ik nog nooit moeten doen in mijn carrière. En ik zal er ook nooit aan wennen. Wedstrijd na wedstrijd vond ik het moeilijk", zegt de zilveren medaille van het EK in Namen.