Geert Wellens doet als organisator B-cross een oproep: "Laat ons die categorieën duwtje in de rug geven"

De familie Wellens is de drijvende kracht achter één van de B-crossen in Vlaanderen. Geert Wellens in het bijzonder en die komt met een bijzondere oproep.

Geert zet samen met zijn broers en vader zich achter de organisatie van de cross van Vorselaar. "We zijn vanaf nul begonnen en bestaan inmiddels 12 jaar. Onze wedstrijd staat voor sfeer en ambiance, het is eigenlijk een langgerekte Vlaamse kermis", oordeelt de ex-crosser bij Wielerverhaal. Wat komt er financieel eigenlijk bij kijken? "Je moet toch altijd tussen 5.000 en 10.000 euro hebben om een cross te kunnen organiseren."

UCI-KALENDER

De wedstrijd in Vorselaar gaat steevast in september door. "Op dat moment zijn er nog veel B-crossen. In de Kerstperiode zijn dat er veel te weinig. Dat is het gevolg van de UCI-kalender. Dat we in september organiseren, is wel nog deels een probleem. De bond laat immers niet toe om dan al wedstrijden voor miniemen en aspiranten te organiseren."

Wellens betreurt dat ten zeerste, aangezien die jongens en meisjes dan moeten uitwijken naar Nederland om op dat moment te crossen. "Ik vind dat doodjammer, want alles staat er klaar voor hen. Laat ons die categorieën dan een duwtje in de rug geven."