Marianne Vos tevreden na vijfde plek in Beekse Bergen: "Mooie toevoeging aan kalender"

De Wereldkampioene zette één van haar beste uitslagen neer dit seizoen.

Vos begon haar seizoen in Woerden met een tweede plek, in Maasmechelen werd ze tweede, op het EK negende. In de Beekse Bergen werd de wereldkampioene vijfde. In Overijse rijdt ze haar laatste wedstrijd voor ze een korte onderbreking neemt.

Met haar vijde plek was Vos wel tevreden "Je moest de echt de hele tijd gefocust blijven en heel precies sturen om geen foutjes te maken. Het gevoel was goed. De start was dat net niet helemaal, maar ik kon al vrij snel goed opschuiven. Ik zag de eerste rensters al snel wegrijden. Het was continu volle bak", zei ze bij Wielerflits.

Over het nieuwe parcours in Maasmechelen was nog wat kritiek van enkele renners, het nieuwe parcours in de Beekse Bergen viel in de smaak bij Vos. "Het is zeker een mooie toevoeging. Je hebt allerlei verschillende crossen en qua balans op de kalender is dit een mooie aanvulling."