Ook renners weten niet hoe het verder moet met B&B Hotels: "In het ergste geval blijft het team zoals het is"

Het is al weken gissen naar hoe de toekomst eruit ziet van de Franse ploeg.

Het is al weken wachten op nieuws over een nieuwe sponsor bij B&B Hotels-KTM. Manager Jérôme Pineau zou nog altijd niet rond zijn met een nieuwe geldschieter en ook nieuwe renners laten dus op zich wachten.

Ook voor de Italiaan Luca Mozzato (24), renner bij de ploeg, blijft het onduidelijk. "Ik weet niet veel meer dan wat de media zeggen, maar ik denk dat het meer een kwestie is van begrijpen wat het budget van het team zal zijn", vertelde Mozzato aan Tuttobiciweb.

"In het ergste geval moet het team blijven zoals het dit jaar was en dat zou voor mij prima zijn. Op dit moment heb ik geen reden om me zorgen te maken."