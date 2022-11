Bradley Wiggins zwaar in de schulden: schuldeisers eisen meer dan een miljoen euro

Bradley Wiggins heeft het na zijn carrière niet al te gemakkelijk. Verschillende schuldeisers eisen heel wat geld van hem.

Het was eerder al geweten dat Bradley Wiggins in de financiële problemen zat. In 2020 werden 2 bedrijven van Wiggins, Wiggins Rights Limited en New Team Cycling Limited, failliet verklaard.

Sindsdien zouden er 14 schuldeisers zich bij het accountskantoor MHA Macintyre Hudson gemeld hebben. Samen eisen ze ondertussen 979 953 Britse pond, meer dan 1,1 miljoen euro. Dat melden Britse media.

Wiggins ontkent alle claims, maar heeft ondertussen al bezittingen ter waarde van 600 000 pond laten verkopen. Dat maakt deel uit van een Individual Voluntary Arrangement, een bindende overeenkomst die dient om het faillissement te voorkomen. Maar het is nog altijd niet genoeg. MHA zou nog eigendommen in het vizier hebben. Vooral dan wielermateriaal en motoren, maar die zouden dan weer gestolen zijn en vallen onder een politieonderzoek.