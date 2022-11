Ex-Tourwinnaar: "Wielrennen heeft de obsessie om de nieuwe Remco te vinden, maar hij en Pogacar zijn uniek"

De Tourwinnaar van 2018 werd onverwacht derde dit jaar in de Tour.

Voor de Tour waren Adam Yates en Dani Martinez de kopmannen bij INEOS Grenadiers. Maar de ex-Tourwinnaar bleek toch de beste van zijn team en werd onverwacht derde. Dat dankzij zijn ervaring.

En dat zal ook in de toekomst het probleem worden denkt hij. "Er is veel potentieel en ze kunnen veel koersen winnen, maar als het om de echt grote koersen gaat, is er zeker een grote uitdaging", zegt hij bij Cyclingnews. "Het zal lastig worden. De verwachtingen van de bazen bij Ineos, ze willen ook presentaties zien. We hebben de renners om het te doen, alleen het gebrek aan ervaring zal waarschijnlijk het zwakke punt zijn."

Het experimenteren met jonge renners boven ervaring is niet alleen bij INEOS zo. "Wielrennen heeft in het algemeen gewoon een obsessie te hebben met jongere renners en probeert de volgende Remco (Evenepoel, red.) te vinden, maar hij is gewoon speciaal. Hij en Pogacar zijn uniek. Er is er niet elk jaar een van hen."