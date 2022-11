Sonny Colbrelli blijft nog zeker 2 jaar bij Bahrain-Victorious

Sonny Colbrelli blijft in de entourage van Bahrain-Victorious. Dat heeft Milan Erzen, teammanager van de ploeg, aan La Gazzetta dello Sport verteld.

"De ploeg bestaat al sinds 2017 en Sonny Colbrelli was er al van in het begin bij", vertelde Milan Erzen aan La Gazzetta dello Sport. "Hij zal tot 2024 bij ons blijven, want we zijn zeker dat hij ons nog veel kan geven. Daar hebben we nooit aan getwijfeld. We hoopten wel dat hij als renner zou kunnen terugkeren, maar gezondheid gaat voor alles."

Welke rol Colbrelli dan zal krijgen, is al duidelijk. "Hij wordt ambassadeur, promotor van het team en promotor voor de verschillende sponsors", ging Erzen verder. "Ook zal hij zijn ervaring delen. We hebben van 5 tot 17 december een 1e oefenkamp. Hij kan daar enkele dagen bij ons zijn. Verder kan hij ook de noordelijke klassiekers mee verkennen."

Ook ziet Erzen een rol voor Colbrelli om de jeugd te begeleiden. Bahrain-Victorious werkt samen met onder meer Cycling Team Friuli en Cannibal Team (ploeg van Vlad Van Mechelen, red.). "Hij heeft zo veel om aan anderen te leren en door te geven." Ten slotte ziet Erzen Colbrelli ook teammanager worden: "Hij kan snel beslissingen nemen. Toch wat je nodig hebt in die rol."