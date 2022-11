"Cavendish wil nog steeds naar ons team komen": ook voor Britse topsprinter is het afwachten of project er nog komt

Mark Cavendish heeft zijn woord gegeven om na zijn tweede passage bij Quick.Step een nieuw team, een nieuw project te vervoegen. Alleen is het niet zeker of dat project er nog komt.

Jérôme Pineau zou de ploeg die momenteel bekend staat als B&B Hotels met nieuwe sponsors omvormen tot een ambitieus project. Zorgwekkende berichten doen echter de ronde over de slaagkans van die plannen. Bepaalde sponsors trokken zich al terug en ook de medewerking van de stad Parijs staat op losse schroeven. Tegen 30 november moet Pineau alles afronden.

De initiatiefnemer laat zich hierover uit in L’Equipe en heeft het ook over het feit of Cavendish nu al dan niet in zijn project zal opgenomen worden. "Cavendish wil nog steeds naar ons team komen. Als hij niet in ons project geloofde, had hij al ergens anders getekend. Hij is één van de mensen die deel willen uitmaken van deze ploeg. Ik wil dat ook, maar hij weet heel goed dat het op dit moment zover nog niet is."

GELINKT AAN ANDERE TEAMS

Terwijl de saga rond het project van Pineau maar blijft aanslepen, werd Mark Cavendish de voorbije weken ook al met andere ploegen in verband gebracht. Wordt vervolgd.