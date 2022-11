Wie presteerde het best in 2022, Remco Evenepoel of Jonas Vingegaard?

De ene won de Vuelta, de andere de Tour. Maar ze reden en wonnen ook nog andere koersen.

Op het vlak van aantal koersdagen wint Evenepoel van Vingegaard. De wereldkampioen komt aan 67 koersdagen, Vingegaard komt aan 54. De Deen nam na zijn winst in de Tour wel een lange pauze.

Ook in aantal zeges doet Evenepoel beter. Hij won maar liefst 15 koersen en daarmee deed enkel Poga─Źar beter met 16. De Belg won Luik-Bastenaken-Luik, het WK, de Clasica San Sebastian en het WK. Vingegaard won ook zeven koersen, waarvan twee ritten in de Tour en de eindzege en een rit in de Dauphiné.

Wat het aantal podiumplaatsen betreft wint Evenepoel ook met 21 tegen 16 voor Vingegaard. De Deen deed dat wel vijf keer in de Tour, Evenepoel heeft hetzelfde aantal in de Vuelta. Evenepoel won ook drie rittenkoersen tegenover één voor Vingegaard. De Deen was wel tweede in het eindklassement van de Tirreno, de Dauphiné en de CRO Race.

Evenepoel won dus ook de Vuelta, Vingegaard de Tour. Die overwinningen zijn moelijk te vergelijken door de verschillende tegenstand en het niveau die toch hoger is in de Tour. De twee reden dit seizoen in rittenkoersen in de Tirreno en het Baskenland tegen elkaar, en daar deed Vingegaard het daar telkens beter. Het blijft wachten op een duel in een grote ronde tussen de twee om ze goed met elkaar te kunnen vergelijken.