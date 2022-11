Belg wint bijna in Slovakije, Loes Sels 8e bij de vrouwen

Midweek was er cross in Slovakije. Enkele Belgen lieten zich daar opmerken.

In Slovakije ging de Grand Prix X-Bionic Samorin 1 door. Enkele Belgen stonden aan de start.

Bij de mannen eindigde Victor Van de Putte op plaats 2. In de laatste rechte lijn moest hij voor winnaar Marek Konwa uit Polen de duimen leggen. Seppe Rombouts werd 5e op 29 seconden. Jelle Vermoote en Mauro Delmé eindigden ook in de top 10. Zij eindigden op respectievelijk 1'16" en 2'05" op plaatsen 7 en 10.

Loes Sels was bij de vrouwen van de partij. Zij eindigde 8e op 1'19". Audrey De Keersmaeker die afgelopen weekend nog in Roemenië won, werd op 2'08" 13e. De winst was voor de Tsjechische Pavla Havlikova.