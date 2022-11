Nog een Belgische ploeg aan de start van de Ronde van de Algarve

Alpecin-Deceuninck was samen met Arkéa-Samsic al de 1e ploeg waarvan het bekend was dat ze de Ronde van de Algarve gaan rijden. Later kwamen daar ook Groupama-FDJ en Team DSM bij.

De Ronde van de Algarve maakte nog eens 2 nieuwe ploegen bekend. Daar zat ook een Belgische ploeg bij. Intermarché-Wanty-Gobert en Bora-Hansgrohe zullen de rittenkoers rijden. Ook is het al zeker dat Rui Costa voor de Belgische ploeg zal deelnemen.

Both teams started participating in the Volta ao Algarve in 2014. In 2022 they experienced one of its best seasons ever. And in 2023 they will be in the Volta ao Algarve. Welcome, BORA-hansgrohe and Intermarché-Circus-Wanty!

