Van Avermaet denkt niet dat Evenepoel onder de druk zal bezwijken: "Zijn ambitie is te groot om op te geven"

Net als Remco Evenepoel heeft Greg Van Avermaet een verleden als voetballer.

Van Avermaet was in zijn jeugd nog keeper bij SK Beveren, Evenepoel speelde bij PSV en Anderlecht. Toch bouwden ze allebei een succesvolle carrière uit op de weg. Van Avermaet werd Olympisch kampioen, won Tourritten en Parijs-Roubaix, Evenepoel won al de Vuelta, het WK en Luik-Bastenaken-Luik.

Vooral de overwinning in de Vuelta was speciaal zegt Van Avermaet bij Cyclingnews. “We hebben altijd goede renners voor de klassiekers gehad, maar we misten een kopman voor de grote rondes. We wisten dat Evenepoel ertoe in staat was, maar het ook daadwerkelijk doen is wat anders. Hij was heel sterk in de bergen en omdat hij nog maar 22 is zal dat in de toekomst ook een wapen van hem zijn. We kunnen nog veel meer van hem verwachten.”

"Denk dat het goed komt met hem"

De wereldtitel op de weg zal nog voor meer druk zorgen voor Evenepoel, Van Avermaet maakte het zelf mee met zijn Olympische titel. “Ik had geluk, als je het dat kan noemen, dat ik de Spelen won toen ik 32 was. Mijn carrière was destijds al stabiel en groeide geleidelijk.”

“Mijn advies aan Evenepoel zou zijn om rustig te blijven en met beide voeten op de grond te blijven. Ik denk dat het wel goed komt met hem. Zijn ambitie is te groot om op te geven. Dat is het belangrijkste als sportman als je je doelen wil bereiken”, besluit hij.