'Argentijn die nieuwe ploeg via Twitter vond naar Lotto Soudal'

Lotto Soudal heeft zich versterkt met een Argentijn. Die had enkele dagen eerder verteld dat hij via Twitter een nieuwe ploeg had gevonden

Omdat Drone Hopper-Androni Giocattoli op continentaal niveau een doorstart maakte, was Eduardo Sepulveda op zoek naar een nieuwe ploeg. Hij wou graag profrenner blijven. Eerder deze week vertelde Sepulveda aan Relevo dat hij een Twitter had ingeschakeld om een nieuwe ploeg te vinden. Ook had hij zo een nieuwe ploeg gevonden. Alleen wou hij nog niet vertellen wie dat was. La Gazzetta dello Sport lijkt te weten over welke ploeg het gaat. Lotto Soudal zou de nieuwe ploeg van de Argentijn zijn.