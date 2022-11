Wereldkampioen Tom Pidcock zevende in eerste cross: "Verloor zoveel tijd in al die bochten"

Tom Pidcock dook voor het eerst dit seizoen het veld in.

Voor de cross pakte Pidcock nog even uit met zijn Nederlands "Ik ben blij om weer in het veld te zijn en ik ben klaar om mijn regenboogtrui te showen. Ik zal per cross maar één antwoord in het Nederlands geven, want ik ben een stomme ezel", zei de Brit, wat voor hilariteit zorgde.

Pidcock zei vooraf ook dat hij afgelopen weken goed getraind had, maar hij er niet van uit ging dat hij al kon winnen. Dat bleek ook in Merksplas, Pidcock werd zevende op 1'25" van Laurens Sweeck.

"Het was een beetje moeilijk" zei Pidcock in het Nederlands. "Met mijn vorm was het wel oké, maar ik verloor zoveel tijd in al die bochten. Ik viel ook één keer en maakte nadien te veel fouten. Ik ben wel tevreden, het was zeker niet slecht." Zondag in Overijse staat de wereldkampioen weer aan de start.