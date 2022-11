Officieel: Mathieu van der Poel zit in de Nederlandse selectie voor Wereldbeker in Hulst

Zondag staat de Wereldbeker in Hulst op het programma, en dat lijkt de rentree te worden van Mathieu van der Poel.

De Nederlander is al eventjes weer aan het trainen en de Wereldbeker in het Nederlandse Hulst leek een mogelijke optie om terug te keren naar het veld. De Nederlandse wielerbond KNWU heeft haar selectie bekend gemaakt voor die cross, en Van der Poel is er bij.

“Ik denk dat we allemaal benieuwd zijn naar de rentree van Mathieu in het veld. Je hebt als veldrijder bij je eerste cross vaak even de tijd nodig om de technische vaardigheden weer op te pakken, maar ik heb er wel vertrouwen in dat Mathieu snel weer die routine gaat krijgen", zegt bondscoach Gerben de Knegt bij de bekendmaking van de selectie.

Selectie mannen

Lars van der Haar, Pim Ronhaar, Corné van Kessel, Mees Hendrikx, Ryan Kamp, Stan Godrie, Luke Verburg, Joris Nieuwenhuis, Mathieu van der Poel, Tibor del Grosso, Danny van Lierop, Bailey Groenendaal, Pete Uptegrove, Hugo Kars

Selectie vrouwen

Lucinda Brand, Fem van Empel, Denise Betsema, Puck Pieterse, Ceylin del Carmen Alvarado, Inge van der Heijden, Shirin van Anrooij, Manon Bakker, Aniek van Alphen, Yara Kastelijn, Maud Kaptheijns, Leonie Bentveld, Lauren Molengraaf, Mirre Knaven