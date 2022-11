Russische stagiair van Astana die won in Langkawi krijgt contract voor twee jaar

De Rus maakte indruk en mag blijven bij de Kazachse ploeg.

Gleb Syritsa (22) werd op 1 augustus stagiair bij Astana. In de eerste rit van de Arctic Race of Norway, zijn eerste in het shirt van Astana, werd de Rus meteen tweede. Ook in de Ronde van Slovakije sprintte hij naar een tweede plaats.

In de Tour de Langkawi was het dan meteen wel raak en Syritsa werd nog twee keer tweede in een rit. Hij wordt nu beloond voor zijn mooie prestaties met een contract voor twee jaar bij Astana.

"Er is veel werk voor de boeg, er wachten nog veel trainingen en koersen om ervaring op te doen, wat dat mis ik nog. Maar ik ben hier, ik ben klaar voor alle uitdagingen om beter te worden om te strijden tegen de beste renners van de wereld", zegt Syritsa over zijn nieuw contract.