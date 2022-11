Leuven in 2024 opnieuw aankomst van een WK, deze keer in het gravelracen (en er komt ook een BK gravel)

Gravelracen is 'hot' en in 2024 zal voor het eerst het WK gravel doorgaan in Vlaanderen. Leuven is dan de stad die de aankomst mag organiseren, nadat ook het WK wegwielrennen met finish in Leuven nog vers in het geheugen ligt.

Het is al langer bekend dat het WK gravel in 2024 in ons land doorgaat. Organisator Golazo heeft nu ook meer details over het parcours onthuld. De start zal plaatsvinden in Halle, de aankomst ligt in Leuven. Tussendoor zullen de Brabantse Wouden, het Hallerbos, het Zoniënwoud en het Meerdaalwoud doorkruist worden.

Voor de mannen gaat het een wedstrijd worden tussen de 150 en de 160 kilometer. De vrouwen zullen 130 à 140 kilometer rijden. Het is ook de bedoeling om 70 tot 80 procent offroadwegen in het WK te steken, zodat het grotendeels echt wel gravelrijden zal zijn.

BK IN OUD-HEVERLEE

In de marge van dit nieuws nog een andere aankondiging: in 2023 zal er reeds een BK gravel plaatsvinden, het allereerste ooit. Dat moet dan weer op 15 oktober doorgaan in Oud-Heverlee. Gianni Vermeersch schreef dit jaar het eerste WK gravel alvast op zijn naam.