Op zoek naar de nieuwe Evenepoel of Pogačar geven ploegen als maar jonger renners een profcontract

Wielerploegen durven al maar meer gokken op een jonge beloftevolle renners som toch maar het volgende supertalent te vinden.

Remco Evenepoel werd in 2018 wereldkampioen bij de junioren en maakte nadien de overstap naar de profploeg van Quick-Step Alpha Vinyl. Tadej Pogačar was al 20 toen hij prof werd, zijn ploegmaat Juan Ayuso was slechts 18 toen hij stagiair werd bij UAE en het jaar nadien ook prof met een contract tot eind 2028.

Cian Uijtdebroeks wordt ook wel de nieuwe Belgische Evenepoel genoemd. Hij werd ook al op zijn 18de prof bij BORA-hansgrohe, maar hij wordt geleidelijk aan gebracht. Het is een trend die al enkele jaren aan de gang. Ploegen geven jonge renners, die zelfs nog geen 18 zijn, langetermijncontracten.

Een voorbeeld daarvan is Jørgen Nordhagen (17) bij Jumbo-Visma. De Noor tekende een contract tot 2027 waarbij hij pas vanaf 2024 in het opleidingsteam komt en daarna bij de profploeg.

Slechte evolutie

Dat stuurt ook een slecht signaal naar die jonge renners. Ze zullen proberen om beter te presteren en te trainen dan hun mogelijkheden omdat dit hun een mogelijk profcontract kan opleveren. En dat is niet de manier om je te ontwikkelen.

Ploegen willen gewoon zo snel mogelijk het volgende supertalent binnenhalen in plaats van jonge renners te laten ontwikkelen. En de jonge renners zullen door hun mooie contract ook willen presteren, wat op jonge leeftijd al veel druk met zich mee brengt.