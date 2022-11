Sven Nys tevreden over sterke prestaties in de breedte van zijn Baloise Trek Lions

De Belgische ploeg kon niet heel veel winnen, maar toch is de grote baas tevreden.

Lars van der Haar eindigde dit seizoen al in veertien van zijn vijftien crossen op het podium, Joris Nieuwenhuis doet het steeds beter en eindigde al vier keer in de top vijf en ook jongelingen Thibau Nys en Pim Ronhaar doen het met enkele uitschieters goed bij de profs.

In de Wereldbeker in Overijse eindigden ze alle vier in de top tien. "Deze resultaten doen heel veel deugd. We hebben de laatste jaren geprobeerd om een aantal jonge mannen aan te trekken waarvan we zeker waren dat ze op lange termijn kwaliteit gingen bieden. Eigenlijk zien we nu al resultaat en valt het goed", zegt Nys bij Wielerflits.

De prestaties van Ronhaar en zijn zoon Thibau Nys mogen niet onderschat worden vindt Sven Nys en hij kijkt dan ook uit wat ze de komende jaren gaan presteren. Ook de slechte prestaties in Beekse Bergen, waar Ronhaar 20ste en Nys 36ste werd moet in perspectief gezet worden.

"Pim en Thibau waren nergens in de Beekse Bergen na een week met veel arbeid op de fiets. Deze week hebben we daar dan weer veel rust tegenover gezet en dat loont meteen."