Ineos Grenadiers bevestigt dat er 'dubbel weekend' aankomt voor Tom Pidcock in de cross

Sinds een kleine week is ook wereldkampioen Tom Pidcock er weer bij in de cross. Ineos Grenadiers bevestigt dat er ook dit weekend weer twee crossen voor hem aankomen.

Tom Pidcock maakte zijn rentrée in het veld in de Superprestige in Merksplas en koerste ook 's anderendaags in de Wereldbeker in Overijse. Goed voor respectievelijk een zevende en tweede plaats. Het is niet zo dat de Brit al een volledig programma uit de doeken heeft gedaan. Met mondjesmaat geraakt wel bekend waar hij zo nog al aan de start komt.

Dat zal onder meer het geval zijn in de Wereldbekermanches in Dublin en Val di Sole. Zijn ploeg Ineos Grenadiers heeft op zijn Twitterpagina laten weten dat Pidcock ook komend weekend aan twee veldritten gaat meedoen. Een 'dubbel weekend' dus, zoals dat in het crossjargon genoemd wordt als veldrijders twee dagen na mekaar een wedstrijd betwisten.

2⃣ CX races coming up this weekend for the champ @tompidcock



SAT 26th: X2O Trofee Kortrijk 🇧🇪

SUN 27th: #CXWorldCup Hulst 🇳🇱



Op zaterdag 26 december staat Pidcock aan de start van de X2O Trofee in Kortrijk. Een dag later doet hij mee aan de Wereldbeker in het Nederlandse Hulst en daar mag hij het meteen opnemen tegen ene Mathieu van der Poel.