Mathieu van der Poel komt met nieuws over de Tour de France 2023

Mathieu van der Poel reed in zijn carrière al 2 keer de Tour. Bij Wielerflits sprak hij zich uit over de editie van 2023.

In 2021 won Mathieu van der Poel een rit in de Tour. Ook reed hij 6 dagen in het geel. Een jaar later stond hij opnieuw aan de start. Deze keer had hij wel al de Giro in zijn zitten. Ondanks zijn 5e plaats in de openingstijdrit was de combinatie te zwaar. Hij deemsterde weg en in de 11e rit gaf hij gedesillusioneerd op.

Voor 2023 zit de Tour opnieuw in zijn gedachten. "Het is zo goed als zeker dat in 2023 de Tour rijdt", vertelde van der Poel aan Wielerflits. "Ik denk dat het voor mij beter is om me op 1 grote ronde te focussen. Het doel is echt om de Tour uit te rijden."

Betekent dat dat we van der Poel nooit meer 2 grote rondes in hetzelfde jaar zullen zien. "Zeg nooit nooit", was zijn antwoord daarop kort.