Meer namen bekend voor criterium in Monaco dat om verkeersveiligheid draait

Zondag gaat in Monaco BEKING door. Een criterium die rond verkeersveiligheid draait.

Het was al zeker dat Primoz Roglic zal meedoen aan het BEKING-criterium in Monaco. Een criterium die in 2021 overigens won.

Daar zijn nog extra namen bijgekomen. Ook de namen van Peter Sagan, Primož Roglič, Elia Viviani, Matteo Trentin, Tadej Pogacar, Philippe Gilbert, Luke Rowe, Lizzie Deignan, Elena Cecchini en Urška Žigart werden al bevestigd.

BEKING zal op 27 november doorgaan. De renners zullen 40 ronden op het F1-circuit van Monaco rijden. Er is een daguitslag en een klassement voor de strijdlust. Daarnaast is er ook nog een extra wedstrijd met 9 teams. Elk team zal 2 profs, een ploegleider en 2 amateurs tellen. Ook zal er een Expo Area zijn, waar fans hun wielerhelden kunnen ontmoeten.

Het doel van BEKING is om de verkeersveiligheid extra in de verf te zetten. De profs zullen naast hun talenten ook hun enthousiasme voor liefdadigheidsprojecten en goede verkeersveiligheidseducatie voor volwassenen en kinderen tonen.