Met tien tegelijk! Nederlander Jetse Bol en negen van zijn ploegmaats verlengen contract bij Burgos-BH

Als ze bij Burgos de contracten verlengen, doen ze dat meteen goed. Jetse Bol is één van tien renners die zich langer aan de ploeg heeft verbonden.

De 33-jarige Jetse Bol (in tweede positie op de foto hierboven) rijdt al sinds 2018 voor Burgos-BH. Vooral in de Vuelta ziet u de Nederlander al wel eens in de aanval rijden, omdat zijn Spaanse ploeg voor die grote ronde steevast een wildcard krijgt. In vier van de laatste vijf jaar kreeg Bol na minstens één Vueltarit de prijs van de strijdlust.

Ook volgend jaar blijft Bol bij Burgos arbeid leveren op de fiets: hij behoort tot een groep van tien renners waarvan het aflopende contract verlengd werd. De andere negen zijn: Victor Langelotti, Jesus Ezquerra, Angel Madrazo, Manuel Peñalver, Mario Aparicio, Dani Navarro, Angel Fuentes, Oscar Pelegri en Pelayo Sanchez.

🔄 10 renovaciones para la próxima temporada. ¡Mantenemos el bloque!

🗣️ @rubenperez1981: "Confiamos en ellos, tenemos un buen potencial". https://t.co/Q08yWoxGBZ — Burgos BH (@BurgosBH) November 23, 2022

Door al deze contractverlengingen af te ronden, kan Burgos-BH voor het seizoen 2023 momenteel op in totaal zeventien wielrenners rekenen.