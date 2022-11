Sportpsychologe die Kopecky en andere olympiërs bijstaat: "Slimste is kijken hoe de kampioenen het doen"

Lotte Kopecky is momenteel op stage met andere olympiërs en daar is ook een sportpsychologe van de partij waar ze inmiddels bij het BOIC al vaak beroep op deden.

De 49-jarige Els Snauwaert komt bij Het Laatste Nieuws aan het woord en beweert dat topsporters er steeds meer voor te vinden zijn om zich mentaal te laten bijstaan. "Na Tokio deed het BOIC een rondvraag bij de atleten en daaruit bleek dat de sporters steeds meer belangstelling tonen voor het mentaal welbevinden."

DOORVERWIJZEN

Snauwaert coördineert het Team Belgium Sports Psychology Network bij het BOIC, dat inmiddels bestaat uit liefst 23 sportpsychologen. "Het opzet is om de juiste atleet bij de juiste persoon te brengen. Wij zijn het aanspreekpunt, maar verwijzen door."

Is er een bepaalde aanpak die garant staat voor succes? "Het sllimste is natuurlijk kijken hoe de kampioenen het doen. Succesanalyse is een veelgebruikte techniek in de sportpsychologie."