Nokere Koerse gaat de aanloop naar de eindsprint veiliger maken

Nokere Koerse wil zijn koers veiliger maken. Daarvoor willen ze de aanloop naar de eindsprint veiliger maken.

Het is de bedoeling van Nokere Koerse om meer een kasseikoers te worden. Daarnaast willen ze ook extra inzetten op veiligheid. Ze gaan de laatste anderhalve kilometer aanpassen. Dat wist voorzitter Robrecht Bothuyne aan Het Nieuwsblad te vertellen.

De renners zullen op de Anzegemsesteenweg verder doorrijden. Via een scherpe bocht komen ze dan in de Nokeredorpstraat. Daardoor zal de trechter in de Tsjoenstraat volgens Bothuyne vermeden worden en kan de snelheid waarmee de sprint begonnen wordt, minder hoog zijn en dus veiliger volgens Bothuyne. Verder zullen er geen grote aanpassingen zijn.

In 2022 wonnen Tim Merlier en Lorena Wiebes. De organisatie kreeg ondertussen ook de bevestiging dat alle WorldTour-ploegen bij de vrouwen aan de start zullen staan.