Ook dit was de cross in Kortrijk: Pidcock vooraf overkop en fiets blijft op paaltje liggen, Verstrynge de beste belofte

In Kortrijk hebben ze er een aangenaam dagje cross opzitten. Hoe Pidcock won bij de heren elite en Marianne Vos bij de dames elite, kon u eerder al lezen. Er viel nog meer dan dat te beleven in West-Vlaanderen.

Voordat het om de knikkers ging, ging latere winnaar Tom Pidcock het parcours uiteraard verkennen. Over de balken springen, hoort er dan ook bij. Dat ging tijdens de opwarming niet vlekkeloos. Pidcock kwam aan de balken ten val en ging zelfs overkop. Gelukkig was het met hem goed gesteld.

De val van de wereldkampioen leverde wel een grappig zicht op. De band van zijn fiets bleef bovenop een paaltje steken. Het was zo nog een uitdaging om zijn fiets los te krijgen, zodat hij zijn weg verder kon zetten. Ook Thibau Nys moest er eens hartelijk om lachen.

Great feeling to finish like this in my new jersey 🤩 #X2OBadkamersTrofee pic.twitter.com/YvVdkxLMsL — Emiel Verstrynge (@EmielVerstrynge) November 26, 2022

Vooraleer het de beurt was aan de heren elite, reden ook de beloften hun cross. Emiel Verstrynge was bij de U23 de jongeman die kon vieren. De Europese kampioen versloeg Witse Meeussen in een sprint met drie. Joran Wyseure kwam drie seconden later als derde over de streep. Bij de junioren won Viktor Vandenberghe bij de heren en Fleur Moors bij de dames.