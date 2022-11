Eerdere 'comebacks' van Van der Poel in het veld doen beste verhopen: 4 zeges en 1 tweede plek in laatste 5 jaar

Het is de laatste jaren telkens uitkijken naar de 'comeback' van Mathieu van der Poel in het veld. Dat mag zo wel omschreven worden, vanwege de periode tussen de veldritseizoenen en ook omdat zeker de laatste jaren Van der Poel later instapt.

Laten we de cijfers van de voorbije vijf seizoen er eens bij nemen. In het seizoen 2017-2018 was er nog geen sprake van om het crossseizoen pas later in te zetten. Op 10 september tekende Van der Poel present in Eeklo en daar liet hij Van Aert 20 seconden achter zich. In 2018 was het al een maandje opschuiven eer Van der Poel zich liet zien in Meulebeke.

In de Brico Cross kwam het helemaal tot een spannend duel met Wout van Aert. Opnieuw was Van der Poel de beste: acht seconden bedroeg zijn voorsprong. In 2019 duurde het tot november eer Van der Poel het veld indook. In Ruddervoorde won hij de Superprestige met een voorgift van 23 seconden op Laurens Sweeck. In 2020 toonde Van der Poel zich pas in december in de Scheldecross: hij klopte Eli Iserbyt met 6 seconden.

DENDERMONDE DE UITZONDERING

Keer op keer won Mathieu van der Poel dus zijn eerste cross van het seizoen. Uitzondering op de regel was vorig jaar in Dendermonde, waar de Nederlander 49 seconden aan de broek kreeg van Van Aert. Een tweede plek blijft natuurlijk ook nog altijd zeer verdienstelijk.

Meer dan die ene volledige cross reed VDP niet, want rugproblemen staken de kop op. Nu is hij terug. Als de geschiedenis ons iets geleerd heeft, is het dat Mathieu van der Poel er eigenlijk altijd meteen staat in zijn eerste wedstrijd van het seizoen. Afwachten of dat in Hulst ook het geval zal zijn.