Laurens Sweeck is de nieuwe leider in de Wereldbeker: "Ga trui verdedigen en proberen eindzege te pakken"

Wissel van de macht in de Wereldbeker. Laurens Sweeck heeft de witte leiderstrui mogen aantrekken tijdens de podiumceremonie na de cross in Hulst.

Na de opgave van Pidcock kwam Sweeck als tweede over de meet en Iserbyt als derde. Dat betekent dat Sweeck nu aan de leiding gaat in het klassement en een voorsprong van vier punten heeft op Iserbyt. Spanning troef dus, maar Sweeck is wel degelijk kandidaat-eindwinnaar.

Hoe schat de man van Crelan-Fristads zijn kansen in? "We zullen zien hoe het verloopt. Ik sta nu halfweg het klassement aan de leiding. Ik ga de leiderstrui verdedigen de volgende weken en proberen om de eindzege te pakken", verkondigt Sweeck voor de UCI-microfoon. "Vorige week had ik al een goede kans om de leiding te nemen. Blij dat ik nu voor de eerste keer de trui kan pakken."

Leuk om zo naar tweede helft van het seizoen te kunnen

Met slechts enkele puntjes verschil is Sweeck zich ervan bewust dat de strijd nog lang niet gestreden is. "Het zijn kleine dingen die het verschil maken. Het is leuk om zo naar de tweede helft van het seizoen te kunnen, dit geeft een goeie vibe. Dit is iets speciaal. Je weet nooit hoe veel kansen je nog krijgt de volgende jaren."

Het kan nog wel heel mooi worden voor hem, want zowel in de Superprestige als in de Wereldbeker behoort eindwinst tot de mogelijkheden. "Ik rijd dit jaar twee klassementen, in beide klassementen sta ik aan kop. Het gaat dus vrij goed. Het zou leuk zijn om ze allebei te kunnen winnen, maar één eindzege zou ook al heel goed zijn."