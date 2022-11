Michal Kwiatkowski krijgt tennisles van zijn landgenote en Poolse nummer 1 van de wereld

Michal Kwiatkowski nam in het tussenseizoen even de tijd om een uitstapje te maken naar een andere sport. De Pool won slechts één koers dit jaar, maar wel een belangrijke, de Amstel Gold Race.

Waarschijnlijk zal Kwiatkowski in zijn uitstapje naar het tennis ook de duimen hebben moeten leggen. Hij speelde en trainde dit weekend namelijk samen met de nummer één van de wereld, zijn Poolse landgenote Iga Świątek.

De Poolse won dit jaar Rolland Garros en de US Open en werd ook de nummer één van de wereld. De Poolse zette ook een indrukwekkende reeks neer van 37 matchen op rij zonder nederlaag.

If you’re going to get a tennis lesson, get it from the best 🤩



This weekend @kwiato had the privilege of playing with world number 1 and 3x Grand Slam winner @iga_swiatek 🙌🇵🇱🎾 pic.twitter.com/JrU6bZam1Q