Philippe Gilbert na zijn pensioen nog twee keer baas in events in 'zijn' Monaco, Pogačar op het podium

Philippe Gilbert is het winnen nog niet verleerd. In twee georganiseerde events in 'zijn' Monaco was Gilbert evenveel keer de beste. De wegen daar kent hij uiteraard als zijn broekzak.

Eerst was er het Pro Am-evenement, waarbij teams van vijf renners het tegen mekaar opnamen. Daar zaten niet enkel profrenners bij. Het was overigens een event ten voordele van liefdadigheidsprojecten de Prinses Charlene of Monaco Foundation en Fight Aids. Gilbert zat samen met de Fransman Clément Champoussin in het winnende team. Dat was een opwarmertje voor de tweede editie van het Beking-criterium, waarbij wielrenners nu eens veertig ronden over het Formule 1-circuit in Monaco konden rijden. Opnieuw kon Gilbert juichen. Hij volgt op de erelijst Primož Roglič op. SCHOON VOLK De tweede plaats voor Michael Matthews en derde plaats voor Tadej Pogačar toont aan dat er nog meer schoon volk meedeed in Monaco. Niemand echter die Gilbert van de overwinning kon houden.