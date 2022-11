Thymen Arensman koos om bewuste reden niet voor UAE Team Emirates: "Voor mij is dat minder aantrekkelijk"

De Nederlander maakt de overstap van Team DSM naar INEOS Grenadiers.

Thymen Arensman (22) ontpopte zich dit jaar helemaal tot klassementsrenner met een zesde plaats in Tirreno-Adriatico, een tweede in de Ronde van Polen en een zesde in de Vuelta.

Hij kreeg dan ook heel wat aanbiedingen van ploegen, maar hij had zelf al een keuze gemaakt van vier ploegen. "Voor mezelf had ik besloten dat ik maar met vier ploegen wilde praten. Dat waren INEOS Grenadiers, Jumbo-Visma en Team DSM – waar ik echt mee geworsteld heb om er weg te gaan, die keuze vond ik heel moeilijk – en BORA-hansgrohe", zegt hij in RIDE Magazine

Bewust niet naar UAE

Hij woog de vier teams af en doordat ze heel dicht bij elkaar koos op met zijn gevoel voor INEOS. De ploeg van Tadej Pogačar, UAE Team Emirates, was nooit een optie voor Arensman.

"Dat had ik direct naast me neergelegd. Bij die ploeg had ik niet hetzelfde gevoel als bij de andere vier. Wat ook meespeelde is al het jonge geweld dat ze daar hebben. Voor mij is dat minder aantrekkelijk. Voor mij telt ook het hele plaatje: materiaal, staf, ploeggenoten", zegt de Nederlander nog.