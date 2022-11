Elia Viviani komt met een waarschuwing: "De pure sprinters gaan verdwijnen"

Elia Viviani merkt een bepaalde evolutie in de koers en komt met een waarschuwing. Pure sprinters zouden in de toekomst volgens hem wel eens volledig kunnen verdwijnen.

Een theorie die de Italiaan van Ineos uit de doeken doet bij La Gazzetto dello Sport. "De pure sprinters gaan verdwijnen. Je moet tegenwoordig een complete renner zijn, je moet bergop kunnen aanklampen. De parcoursen worden steeds zwaarder. Een aankomst voor sprinters kan er liggen na een rit met 2000 hoogtemeters. Je kunt niet langer wachten op een etappe die je ligt."

Viviani, die na zijn vertrek bij Quick.Step veel minder sprints won, heeft dat de jongste jaren al kunnen merken. "De logica van weleer geldt niet meer in het moderne wielrennen. Eén kilometer klimmen is genoeg om een koers te laten ontploffen. Een ploeg is ook niet meer gebouwd om het de sprinter te vergemakkelijken. In een sprint kun je hooguit rekenen op twee-drie renners in steun. En in een grote ronde is zelfs dat niet het geval."

NOG 1 PLEK VOOR SPRINTER IN GROTERONDEPLOEG

Omdat er ook andere belangen meespelen. "In een ploeg van acht gaan er drie renners mee om de kopman te bij te staan in de bergen, twee om hem te helpen de eerste week door te komen en dan zijn er nog twee resterende plekken. Daar gaat er eentje van naar een sprinter. De belangstelling voor de winnaar van het klassement is groter dan voor het aantal overwinningen."