Wielerwereld reageert op onverwachte overlijden van Rebellin: "Heel triest, denk sterk aan Françoise en je familie"

Het onverwachte overlijden van Rebellin jaagt een schok door de wielerwereld. Talloze reacties van ongeloof en verdriet verspreiden zich dan ook via sociale media.

Philippe Gilbert heeft één van de meer emotionele boodschappen neergepend. "Een paar dagen geleden reden we nog samen een koers in Monaco en vandaag ben je vertrokken naar de sterren. Ik denk sterk aan Françoise en je familie", verwijst Gilbert naar de echtgenote van de wijlen profrenner. Rebellin stapte met Françoise Antonini in het huwelijksbootje in 2014. "Ik ben heel triest, we gaan je missen."

Il a quelques jours nous faisions notre dernière course pros à Monaco et aujourd’hui tu es parti rejoindre les étoiles. Je pense très fort à Françoise et ta famille. Je suis très triste tu vas nous manquer amico. RIP #DavideRebellin pic.twitter.com/8vN2rBKBPe — Philippe Gilbert (@PhilippeGilbert) November 30, 2022

Ook Work Service Vitalcare Vega, de laatste ploeg waar Rebellin voor reed in zijn lange wielercarrière, plaatste een afscheidsbericht. "Blijf op die pedalen trappen, met dezelfde glimlach, hetzelfde enthousiasme en dezelfde passie als altijd."

Rest In Peace Davide , I will remember you kindness and your passion for the sport we all love . Condolences and strength to his love ones. #DavideRebellin Axel Merckx (@axelmerckx) November 30, 2022

"Ik zal altijd je vriendelijkheid en je passie voor de sport waar we van houden herinneren", schrijft Axel Merckx. "Sterkte aan al je geliefden." Ook UCI-voorzitter David Lappartient reageerde op het tragische nieuws. "Mijn gedachten zijn bij de naasten in deze moeilijke periode." Daarnaast waren er nog tal van andere reacties, zoals die van wielerkampioenen Valverde en Nibali.

Tragic news to hear of the sudden death of former Italian professional cyclist, Davide Rebellin.



My thoughts are with his close ones during this difficult period. pic.twitter.com/V3I9yjw8tz — David Lappartient (@DLappartient) November 30, 2022

Rimango tremendamente scioccato nell’apprendere questa triste notizia.

Che la terra ti sia lieve, R.I.P. Davide🙏 https://t.co/BEXwJ43dg4 — Vincenzo Nibali (@vincenzonibali) November 30, 2022