Opleidingsteam van Alpecin-Deceuninck legt Belgische belofte vast voor twee jaar

Siebe Roesems (21) kwam dit jaar uit voor het Britse Trinity Racing. Roesems werd dit jaar achtste in de Omloop Het Nieuwsblad voor beloften, vorig jaar werd hij vijfde in Il Piccolo Lombardia, de Ronde van Lombardije voor beloften.

Siebe Roesems is de zoon van ex-prof Bert Roesems, die in 2004 nog Belgisch kampioen tijdrijden werd. Roesems zal de komende twee jaar uitkomen uitkomen voor het opleidingsteam van Alpecin-Deceuninck.

"Mijn transfer naar het opleidingsteam van Alpecin-Deceuninck voelt als een nieuwe stap in mijn carrière. Ik vind het een eer om me bij een team van dit niveau aan te mogen sluiten en ben er zeker van dat ik veel ga leren van alle ervaren renners in het team. Ik kijk er naar uit", zegt Roesems in een reactie.

We are delighted to welcome @siebe_roesems in our Development team. An up-and-coming 21-year old Belgian rider will start competing for the Devo team in 2023.#AlpecinDeceuninck pic.twitter.com/XfXl3PmIbs