Pauline Ferrand-Prevot maakt druk programma voor december bekend, dubbel weekend deze week

De Française rijdt dit weekend al in Boom en Antwerpen.

De Française Pauline Ferrand-Prévot reed dit seizoen nog maar twee keer in het veld. Ze startte in de Koppenbergcross, waar ze pech kende op het einde en twaalfde werd, en op het EK in Namen, waar ze op plek zeven eindigde.

Het was dus al van begin november geleden dat Ferrand-Prévot nog in het veld reed. Ze komt komend weekend weer in actie, zaterdag in Boom en zondag in Antwerpen. Daarna start ze in de Dulin. Ze slaat Val di Sole over.

Op tweede kerstdag begint Ferrand-Prévot aan een driedubbele opdracht in Gavere. Een dag later is ze er ook in Zolder en ook in Diegem start de Française.