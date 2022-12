Jonge renner een jaar langer bij Astana: "We verwachten zijn doorbraak in 2023"

Astana heeft het contract van een jonge beloftevolle renner verlengd. Ze verwachten dat hij in 2023 zal doorbreken.

Vadim Pronskiy rijdt al 3 jaar voor Astana. Afgelopen seizoen reed hij voor de 1e keer 2 grote ronden in hetzelfde seizoen. Pronskiy reed de Giro in dienst van Vincenzo Nibali. In het najaar stond de Kazach Miguel Angel Lopez bij.

Het contract van Pronskiy werd met een jaar verlengd. "Hij blijft elk jaar groeien", vindt teambaas Alexander Vinokourov. "De resultaten beginnen te komen en hij deed ook al belangrijke ervaring op. We willen hem geleidelijk aan in de juiste richting brengen en zijn contractverlenging is een logische stap. Ondanks dat hij afgelopen seizoen wat moeilijkheden had, verwacht ik een grote doorbraak van hem."

Pronskiy werd dit jaar voor het 2e jaar op rij 3e in de Adriatica Ionica Race. Ook eindigde hij 3e in de Ronde van Langkawi.