Wout Van Aert duikt zondag het veld in: "De laatste crossen heb ik op tv gezien en het begint te kriebelen"

Wout Van Aert staat zondag in Antwerpen aan de start. Via de website van Jumbo-Visma liet hij weten dat hij ernaar uitkijkt.

"Na het WK op de weg heb ik eerst een paar weken rust genomen", aldus Wout Van Aert. Het veldritseizoen is al volop op gang, maar hij zal pas in Antwerpen starten. "Dat was een bewuste keuze. De crossen kwamen te vroeg en je mag niet te snel beginnen. Maar zondag voelt als het juiste moment aan om te starten. De laatste crossen keek ik ook op tv en het begint te kriebelen."

Vorig seizoen was Van Aert heel succesvol. Hij won 9 crossen. Daardoor zijn de verwachtingen bij het brede publiek hooggespannen. "Maar ik ben daar niet mee bezig", bleef hij nuchter. "Vorig jaar was ik meteen goed en nu verwachten mensen hetzelfde. Mijn prestaties van vorig jaar mogen niet als normaal worden beschouwd."

"Zelf leg ik me geen druk op. Die jaren zijn voorbij", ging Van Aert verder. "Ik haal nu veel meer plezier uit de cross dan vroeger toen de druk om te winnen nog heel groot was."

Zijn crossprogramma voor 2023 is nog niet bekend. "Ik ben daar ook nog niet mee bezig. We gaan dat later plannen en eerst de wedstrijd in Antwerpen afwerken. Ik ga er met plezier naartoe", sloot Van Aert af.