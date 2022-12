De UCI en de wielerploegen zetten extra middelen voor dopingbestrijding in

De internationale wielerbond UCI en de UCI hebben beslist om meer middelen voor de strijd tegen doping in te zetten. Er zal meer budget naar dopingbestrijding.

Sinds 2021 houdt het Internationaal Testbureau ITA zich bezig met het antidopingprogramma binnen het wielrennen. Ze houden zich vooral bezig met de operationele aspecten van de dopingbestrijding.

Hun budget zal de komende 2 jaar met 35% verhoogd worden. Dat besliste het financieringscomité die uit vertegenwoordigers van de UCI, de wielerploegen, wedstrijdorganisators en renners bestaat. "In 2023 komt daar 1,5 miljoen euro bij. In 2024 zal dat 2,4 miljoen euro zijn", staat er op de website van de UCI te lezen. "Tegen het einde van 2024 zal het budget ongeveer 10 miljoen euro bedragen. Dat is zo'n 35% meer dan er nu is."

"We willen de ITA meer mogelijkheden geven op het gebied van inlichtingen en wetenschappelijk onderzoek", gaat het verder. "Daarnaast mikken we ook op langdurige preventie. Zo willen we een versterkt programma voor de opslag en analyse van dopingstalen uitbouwen."