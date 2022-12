Wout van Aert verbaast zichzelf met tweede plaats bij rentree: "Niet gedacht dat ik op het podium zou staan"

De Belgische kampioen verbaasde zichzelf met zijn prestatie bij zijn terugkeer.

Wout van Aert maakte in de Wereldbeker in Antwerpen zijn rentree in het veld. Hij reed de hele eerste ronde op kop, maar moest bij de versnelling van Mathieu van der Poel in de twee ronde passen. Van Aert werd tweede op iets meer dan 20 seconden.

Van Aert was ziek geweest tijdens zijn voorbereiding en verbaasde zichzelf. “Ik had niet gedacht dat ik op het podium zou staan en niet gedacht dat ik het snelle tempo een hele wedstrijd zou kunnen volhouden. Daar ben ik wel super tevreden mee.”

Van der Poel reed te snel

“De versnelling van Van der Poel was zoals vanouds, het was een supersnelle ronde die hij aflegde en dan moet je op je best zijn om in de buurt te blijven en ik begreep vrij snel dat zijn tempo veel te hoog lag. Dan was het voor mij al mooi dat ik de rest kon afhouden.”

Van Aert reed bij zijn eerste cross goed en maakte weinig fouten. “Ik voelde me best goed en probeerde net onder mijn limiet te rijden om foutjes te vermijden en telkens goede passages door het zand kon maken dus dat lukte vrij aardig dus ik ben wel tevreden met mijn wedstrijd.”

Doelen de komende weken

“Ik heb nu 5 of 6 weken training in de benen en tel daar nog eens 5 of 6 weken bij en ik zal een andere atleet zijn. Dus ik kan zeker nog veel verbeteren. Het WK is een mooi doel om naartoe te werken, maar de eerst komende weken nog keihard trainen om in de kerstperiode mee te doen voor winst”, besloot de Belgische kampioen.