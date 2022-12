📷 Yves Lampaert eens op een andere tractor en is nu al klaar voor familiedag van Soudal Quick-Step in Plopsaland

Soudal Quick-Step houdt binnenkort zijn familiedag in Plopsaland. Dat Yves Lampaert er klaar voor is, hoeft al geen betoog meer.

Het is geen geheim dat 'boerenzoon' Yves Lampaert een grote fan is van tractoren. Uit een foto die Quick-Step deelde op zijn sociale media, blijkt dat de renner zijn zoontje Aloïs heeft meegenomen voor een ritje in een wel bijzondere tractor.

Vader en zoon Lampaert maakten al eens een ritje rond Kabouter Plop heen. Iets wat ze op 6 januari 2023 misschien ook wel kunnen doen in Plopsaland. Dan gaat de familiedag en ploegvoorstelling van Soudal Quick-Step door in het avonturenpark in De Panne.

Happy Sunday 😁 pic.twitter.com/DJHV711FOG — Quick-Step Alpha Vinyl Team (@qst_alphavinyl) December 4, 2022

Dat Yves Lampaert al helemaal is ondergedompeld in de sfeer die deze dag met zich moet meebrengen, is wel duidelijk. Alle renners van de nieuwe ploeg zullen voorgesteld worden en in een parade doorheen het avonturenpark worden gebracht. Ook worden er tal van activiteiten voorzien voor jong en oud.