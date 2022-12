DSM laat drie jonge renners de overstap maken naar hoofdploeg, onder meer Brit die het Vingegaard moeilijk maakte in Kroatië

Team DSM geeft al jaren kansen aan jonge renners uit hun opleidingsteam om de overstap te maken naar de World Tour. De Brit Oscar Onley, de Deen Tobias Lund Andresen en de Italiaan Lorenzo Milesi zijn de 16e, 17e en 18e renner die de overstap maken.

Onley (20) maakte dit jaar vooral indruk in de CRO Race. Daar werd hij twee keer tweede na Tourwinnaar Jonas Vingegaard in een sprintje bergop. Hij werd ook derde in het eindklassement. "We hebben een duidelijk plan voor de toekomst, waarin we ons zullen blijven richten op mijn ontwikkeling. Het team heeft vertrouwen in mij en ik heb er alle vertrouwen in dat we het maximale eruit zullen halen", zegt Onley.

Onley tekende een contract tot eind 2027, Lund Andresen en Milesi tekenden tot eind 2025.

