Europees kampioen Michael Vanthourenhout wordt beloond voor goede prestaties met contractverlenging

De Europese kampioen blijft nog enkele jaren bij Pauwels Sauzen - Bingoal.

Michael Vanthourenhout (28) zit dit seizoen al aan vier overwinningen dit seizoen, even veel als vorig seizoen, en dat na de helft van de crossen. Hij won in Kruibeke, Meulebeke, werd Europees kampioen in Namen en de Wereldbeker in Overijse.

Hij wordt nu beloond voor zijn sterke seizoen met een contractverlenging tot eind 2025. Vanthourenhout rijdt al zijn hele profcarrière bij Pauwels Sauzen - Bingoal, sinds 2014. "Ik voel me goed in deze ploeg. Ook bij mijn rol in de ploeg voel ik me goed: ik kan naast Eli Iserbyt crossen zonder druk. Als één van ons wat minder is, is de ander er altijd wel om dat op te vangen", zegt Vanthourenhout.

Ook Jurgen Mettepenningen is blij met de verlenging. “Hij is de voorbije maanden ook steeds meer geëvolueerd richting een winnaar. Ook hij kan het afmaken en zo vormt hij samen met Eli Iserbyt een gouden duo. Michael gaat nu naar zijn beste periode als veldrijder."

Iserbyt ligt nu vast tot eind 2026, Vanthourenhout tot eind 2025. "Met hun contracten op lange termijn zitten zowel wij als ploeg als onze sponsors goed voor de komende jaren", zegt Mettepenningen.