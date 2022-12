Mathieu van der Poel: "Dat Van Aert even dichterbij kwam, lag aan lange zandpassage"

Nadat de hoofdrolspelers hun eerste reactie gaven, sprak onder meer Mathieu van der Poel nog verder met de media over de Wereldbekercross in Antwerpen. Ook Wielerkrant was daarbij.

Mathieu, je valpartij in Boom zadelde je duidelijk niet met blijvende fysieke ongemakken op. Mathieu van der Poel: "Ik voelde tijdens de verkenning al dat ik niet te veel hinder ging hebben van mijn knie. Mijn rug was ook wat stroef, maar het was niet erger dan ik verwachtte." Was je na je eerste versnelling ongerust over de achtervolgers? Mathieu van der Poel: "Niet echt. Als ze terugkomen, komen ze terug. Dan begint het opnieuw natuurlijk. Ik reed een redelijk goed tempo." Wout van Aert kwam op een gegeven moment wel iets dichterbij. Mathieu van der Poel: "Ik wist dat dat aan die hele lange zandpassage lag. Je moet daar een nieuw spoor trekken en de tweede rijdt daar veel sneller door." Hoe evalueer je jouw technisch niveau? Mathieu van der Poel: "Ik ben tevreden dat ik weinig fouten gemaakt. In Boom merkte ik ook wel al dat het - buiten die valpartij dan - een stuk beter ging." Wat zat er nu achter deze glansprestatie? Was je gebrand om revanche te nemen na het ongelukkige verloop een dag eerder of wilde je absoluut het duel met Van Aert naar je hand zetten? Was er een andere aanpak? Mathieu van der Poel: "In de eerste twee wedstrijden heb ik ook hetzelfde geprobeerd, maar viel ik twee keer. Deze keer viel ik niet."